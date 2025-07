Trovata una "strada diretta" tra il cervello e i batteri dell'intestino

"Guardando al futuro, credo che questo lavoro sarà particolarmente utile per la comunità scientifica che vuole spiegare come il nostro comportamento sia influenzato dai microbi", afferma Bohórquez. "Il prossimo passo sarà studiare come specifiche diete modificano il paesaggio microbico intestinale: questo potrebbe essere un tassello fondamentale del puzzle in condizioni come l'obesità o i disturbi psichiatrici".