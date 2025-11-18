Dai virus una speranza contro l'antibiotico-resistenza

I ricercatori sono partiti raccogliendo campioni dalla paziente che hanno permesso di isolare il batterio responsabile, e hanno poi testato diversi virus per individuare quello migliore per eliminarlo. La procedura ha richiesto in tutto qualche mese. "La procedura è ancora abbastanza complessa sicuramente non è veloce e non è per tutti, ci sono tanti passaggi che devono ricevere la luce verde per permettere poi il trattamento", sottolinea il ricercatore dell'ateneo milanese.