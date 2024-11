Antibiotici: cosa sono, a che cosa servono e che cos'è l'antibiotico-resistenza

Gli antibiotici sono utilizzati per curare o prevenire le infezioni causate da batteri. Sono in grado di uccidere i batteri stessi e/o di prevenirne la moltiplicazione e diffusione all’interno dell’organismo e la trasmissione ad altre persone. Gli antibiotici non sono efficaci contro le infezioni virali quali il raffreddore, l’influenza e alcuni tipi di tosse e mal di gola. In caso di infezioni non gravi causate da batteri, non è necessario ricorrere subito agli antibiotici poiché il nostro sistema immunitario è, nella maggior parte dei casi, in grado di risolverle autonomamente. È fondamentale che gli antibiotici siano prescritti dal medico e che siano rispettate le dosi, le modalità di somministrazione e la durata della terapia da lui indicate al fine di ottenere i massimi benefici e prevenire lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza.