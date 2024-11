Farmaci, ecco quali sono i più venduti in Italia

In generale, sono aumentati i consumi. Gli italiani utilizzano in media due medicine al giorno. Il nemico comune resta la febbre con dolorini annessi. Così si spiegano, nel 2023, i 405 milioni d'euro spesi per il paracetamolo, tra Tachipirina ed Efferalgan. Per il resto, l'Italia si conferma il paese delle diversità, anche nel settore farmaceutico.