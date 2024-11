Sanità, in Manovra  addio ricetta bianca: si passa a Whatsapp o via email

A tratti incomprensibile, con tanto di timbro e firma. Usata quotidianamente da milioni di italiani, la ricetta bianca, dall'anno prossimo, è destinata a sparire. Sia chiaro, in forma cartacea. Si passerà dunque al formato telematico: via email o Whatsapp. Un provvedimento che riguarda i farmaci di fascia C, ovvero a carico del cittadino e per i quali è necessaria, appunto, la prescrizione del medico.