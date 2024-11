Allergie, un nuovo farmaco permette ai bimbi di mangiare i cibi "proibiti"

“Questo farmaco può aumentare la soglia di tolleranza a un alimento: bambini che prima non riuscivano a entrare in un bar perché già solo l’inalazione dei vapori di latte provocava una reazione, adesso riescono a mangiare cornetto e cappuccino. Ma sia chiaro: questo farmaco non è una cura perché sembra funzionare soltanto finché si fa l’iniezione sottocute una o due volte al mese e non è per tutti, sia per il costo elevato, sia perché deve essere il medico allergologo a selezionare i bambini valutando anche l’influenza sulla qualità della vita dei bambini a casa, a scuola, in vacanza, e dei genitori. Ma, ove possibile, poter dire ai bambini che sono “normali” come gli altri, che possono andare in mensa, che non devono aver paura delle contaminazioni, è importante”, precisa ancora Arasi.