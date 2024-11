Alzheimer, via libera al primo farmaco che può rallentare la malattia

"È indubbiamente positivo avere a disposizione una nuova possibilità di cura" tuttavia "non possiamo dimenticare i limiti di questa terapia, innanzitutto quello di essere destinata a un gruppo di beneficiari decisamente ristretto", sottolinea Mario Possenti, segretario generale di Federazione Alzheimer Italia, che inoltre fa presente un ulteriore problema legato al trattamento: "Nel nostro Paese a oggi solo 47 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze sono attrezzati con apparecchiature e competenze necessarie per la somministrazione e il monitoraggio di lecanemab. Rappresentano il 10,4% del totale e sono distribuiti in modo disomogeneo, lasciando scoperte molte aree soprattutto nel sud Italia", precisa. Il farmaco, infatti, può essere associato a effetti collaterali anche gravi, come sanguinamenti o l'accumulo di liquidi nel cervello. Per questo l'Ema ha raccomandato che l'approvazione sia affiancata da misure per ridurre il rischio di effetti collaterali, come la periodica esecuzione di esami diagnostici.