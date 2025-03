Aifa: "L'antibiotico-resistenza costa 2,4 miliardi al Sistema sanitario nazionale"

"Per questo dinanzi a questa emergenza - prosegue - è necessario un approccio globale, che da un lato promuova un uso consapevole degli antibiotici, anche in ambito veterinario e che dall'altro rafforzi l'azione di prevenzione". "La prevenzione - ha aggiunto il presidente dell'Aifa Nisticò in occasione della presentazione del Rapporto 2025 'Il consumo di antibiotici in Italia' - va implementata soprattutto in ambito ospedaliero, dove i batteri resistenti agli antibiotici sono ampiamente più diffusi". "Questo - conclude - senza trascurare, attraverso incentivi e semplificazioni sul piano regolatorio, la ricerca di nuovi farmaci antimicrobici capaci di aggirare le attuali resistenze".