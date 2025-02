Boom di polmoniti, Bassetti: "Infezione come tante altre"

In collegamento con "Mattino Cinque News" il virologo Matteo Bassetti parla del boom di polmoniti, che ha colpito quasi 11 milioni di italiani, e di come proteggersi. "Sembra che prima del Covid le polmoniti non esistessero. Non è così, è solo che oggi c'è una grande attenzione ma si tratta di un'infezione come tante altre" dice.