Boom di casi di influenza, Bassetti: "Quest'anno è più intensa, ma non bisogna andare al pronto soccorso"

"I pronto soccorso devono funzionare per essere pronto soccorso, cioè per dare un'assistenza quando c'è un'urgenza, un'emergenza", spiega il virologo Matteo Bassetti in diretta a "Mattino Cinque News". E aggiunge: "Esistono, infatti, dei codici dal rosso a scendere che vengono trattati in tempi molto più brevi di quelli illustrati in precedenza. Fondamentalmente i codici rossi vengono trattati in pochi minuti". "Ci sono poi i codici bianchi e i codici verdi -prosegue il virologo-. Quelli purtroppo, in un periodo come questo, finiscono per avere dei tempi più lunghi. Ma perché avviene questo? Perché le persone con il raffreddore o l'influenza non devono andare al Pronto Soccorso. Questa è una patologia che deve essere gestita dalla medicina territoriale, dalle case di comunità o dai medici di medicina generale".