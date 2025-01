Lucca, pensava di avere l'influenza ma era incinta: così è nata Michela

La scoperta - Sia Giacomo Paoli, il padre, che la mamma, hanno capito che stavano diventando i genitori della piccola nel momento in cui è nata. Lavorano entrambi in una pizzeria del centro storico di Lucca. "Sono andato in farmacia verso le 6 perché Valentina non stava bene – è il racconto di Giacomo al Tirreno -. Quando sono tornato con le medicine per l’influenza mi sono ritrovato in una situazione incredibile. Lei si alza e mi fa: “Devo partorire”. E io: “Dai Valentina prendi le medicine e mettiti a letto”. In pochi minuti era a gambe divaricate e vedevo una testina spuntare. Mi sono avvicinato e la bimba è uscita completamente. Il cordone ombelicale toccava quasi per terra. L’ho avvolta in un asciugamano per non farle prendere freddo. A quel punto ho chiamato il 118".