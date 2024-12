Palermo, partorisce per strada: madre e figlio soccorsi dalla polizia

Ha partorito il suo bambino in strada ed è poi stata soccorsa dalla polizia e portata in ospedale. E' successo a Palermo, dove una donna di origini sudamericane ha dato alla luce il figlio a poche centinaia di metri dal centro della città. Secondo il racconto degli agenti la neomamma, dopo il parto, si sarebbe allontanata dalla strada, con il piccolo ancora attaccato al cordone ombelicale, e avrebbe trovato riparo in un cantiere vicino. A dare l'allarme è stato un residente che ha visto la donna, che urlava e chiedeva aiuto, con il bimbo avvolto in una coperta. Dopo aver trovato madre e figlio, i poliziotti hanno chiamato il soccorso medico e dato loro assistenza: le loro condizioni figlio sono buone.