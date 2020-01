Roma, carabiniere fuoriservizio salva una bimba di 20 giorni che stava soffocando

Il carabiniere Angelo Perillo è diventato un vero eroe salvando una neonata di soli venti giorni che stava soffocando. Il vice brigadiere era fuori servizio quando mentre stava passeggiando per il quartiere Prati a Roma, ha sentito delle grida di aiuto provenire da un negozio di abbigliamento. Erano dei genitori di una bimba di soli venti giorni che stava soffocando. "Ho visto la neonata cianotica e con gli occhi sbarrati: abbiamo subito chiamato il 118", racconta a "Mattino Cinque" Angelo Perillo.

Con l'aiuto del padre della piccola il vicebrigadiere ha praticato alla neonata la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie e salvare così la vita alla neonata. Dopo le delicate operazioni, la bimba riprende a respirare. Un momento di grande gioia, come racconta il vicebrigadiere: "Io e il padre ci siamo commossi: siamo scoppiati a piangere". La piccola è stata poi portata in ospedale in osservazione, ma le sue condizioni sono molto buone.