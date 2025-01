Influenza, Iss: in aumento i casi nella prima settimana del 2025

Nella prima settimana del 2025, dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, aumenta il numero di casi di sindrome similinfluenzale, dopo una lieve flessione dovuta alla chiusura delle scuole per le festività. Lo evidenzia l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Il livello d'incidenza è pari a 11,3 casi per mille assistiti (9,9 nella settimana precedente). Nella stessa settimana della scorsa stagione la curva dell'incidenza cominciava la sua discesa. I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, risultano essere circa 667.500, per un totale di circa 5.851.500 casi a partire dall'inizio della sorveglianza.