La tragedia sarebbe avvenuta martedì 14 aprile. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, i genitori del bimbo lo avevano portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia perché doveva sottoporsi a una procedura chirurgica al momento non meglio definita. Proprio nella struttura di Rovigo, per complicazioni durante l'intervento, il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco. L'operazione non sarebbe stata ritenuta di estrema complessità né ad alto rischio. Disposto il trasferimento in codice rosso al nosocomio di Padova per poter offrire al bimbo la migliore assistenza possibile, il piccolo sarebbe deceduto proprio durante il trasferimento.