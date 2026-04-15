Secondo gli accertamenti medico-legali e l'autopsia, il neonato non è morto per cause naturali o accidentali: il decesso è stato attribuito a un'insufficienza respiratoria acuta causata da violenti traumi al capo e una forte compressione del torace subiti nei giorni precedenti. Agli indagati è infatti contestato il reato di lesioni personali pluriaggravate anche per precedenti episodi documentati. Nell'aprile 2024, dai fatti contestati, il neonato, a solo un mese di vita, era stato ricoverato per oltre venti giorni presso l'ospedale di Borgomanero, con diffuse ecchimosi e una frattura scomposta della clavicola sinistra. Le spiegazioni fornite dai genitori, definite "tra loro discordanti, sono state ritenute inattendibili", mentre le perizie hanno attribuito le lesioni a cause traumatiche di natura contusiva.