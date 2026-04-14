Nuoro, bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole: i genitori erano al supermercato

Hanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole, mentre facevano la spesa. Per due turisti cechi in vacanza in Sardegna è scattata la denuncia per abbandono di minore. L'episodio è avvenuto sabato 11 aprile nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la neonata all'interno dell'abitacolo, in evidente difficoltà a causa delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I militari in breve tempo hanno rintracciato i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti ed erano appunto all'interno del supermercato. La piccola, soccorsa dal personale medico, è stata trovata accaldata ma cosciente. Fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze.