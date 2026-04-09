Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre

Un neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Per il fatto gli agenti hanno provveduto ad arrestare il compagno della madre mentre la donna è stata denunciata. Il bambino dormiva completamente nudo su un materasso adagiato su un pavimento sporco circondato da rifiuti e muffe. Nell'abitazione sono stati trovati anche circa cinque chili di marijuana e hashish. Il controllo nei confronti della coppia è scattato perché il piccolo era stato sottratto dalla mamma al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così ai medici di effettuare le terapie necessarie al bebè. I due erano già stati coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio.