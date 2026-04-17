Morti in ambulanza, Luca Spada: "Mi è cascato il mondo addosso"

L'inchiesta, che ha portato all'arresto di Luca Spada, è partita da un'altra autista di ambulanza che lavora in croce rossa nonché collega di Spada. "Quando sono iniziate queste cose non c'era un sospetto effettivo ma bensì il pensiero che avesse tutte lui le sfighe. Nel gruppo se ne parlava e cominciava a esserci un certo disagio nei suoi confronti. Anche perché faccio questo servizio da dieci anni e a me personalmente non è mai capitato neanche una volta di avere morti durante il trasporto in ambulanza" ha raccontato la donna.