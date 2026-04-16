Morti in ambulanza: Spada si dichiara innocente

Il caso dei morti sospetti in ambulanza. Si è dichiarato innocente davanti al Gip Luca Spada, il 27enne ex soccorritore della croce rossa, arrestato per la morte dell'85enne Deana Mambelli. Nelle oltre quattro ore di interrogatorio "ha risposto a tutte le domande", hanno riferito i suoi avvocati. Il giovane, indagato anche per altre cinque morti sospette, è accusato di aver iniettato aria in vena alle vittime con un'iniezione. Le accuse si basano anche su alcune intercettazioni: “Qualcuno deve morire”; “Dobbiamo seccarne un altro”, dice lui al telefono con la propria compagna o con dei colleghi. E anche: "Mi è piaciuto, lo rifarò". Dichiarazioni che, secondo la difesa, fanno invece parte di un modo di esprimersi di chi lavora in emergenza.