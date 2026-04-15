Morti in ambulanza a Forlì, la compagna e il figlio dell'autista minacciati

La compagna di Luca Spada, l'autista di ambulanze arrestato sabato per omicidio a Forlì, si è affidata a un legale per essere tutelata dopo che lei e suo figlio hanno ricevuto minacce. "La compagna del signor Spada - riferisce l'avvocato Daniele Mezzacapo - del tutto estranea alla vicenda giudiziaria, è stata fatta oggetto di una grave escalation di atti intimidatori, consistiti in messaggi minatori e telefonate presso la propria attività lavorativa, con minacce esplicite rivolte sia alla sua persona sia al figlio minore, di appena un anno di età". "Tra i messaggi ricevuti, uno in particolare, inviato tramite profilo Instagram al profilo della signora, riporta testualmente la seguente espressione: 'Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio'. Si tratta di parole di eccezionale gravità, tanto più perché rivolte a una madre e riferite a un bambino in tenerissima età", continua il legale.