Forlì, anziani morti in ambulanza: arrestato l'autista

A inizio marzo la notizia che la procura indaga su una serie di morti in circostanze sospette. L'accusa iniziale è di omicidio colposo plurimo. L'indagato, pur dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti e "scioccato" per le contestazioni, aveva subito scelto di collaborare con le autorità. "Erano persone malate in modo grave - aveva dichiarato Spada nei giorni scorsi, professandosi innocente. - Non sono morte tutte in ambulanza ma soltanto una, gli altri sono morti alcuni giorni dopo il trasporto".