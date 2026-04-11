Forlì, anziani morti in ambulanza: arrestato l'autista
Indagine della procura, eseguita l'ordinanza del gip. L'accusa è di omicidio volontario
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È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L'indagine è dei carabinieri.
La vicenda
A inizio marzo la notizia che la procura indaga su una serie di morti in circostanze sospette. L'accusa iniziale è di omicidio colposo plurimo. L'indagato, pur dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti e "scioccato" per le contestazioni, aveva subito scelto di collaborare con le autorità. "Erano persone malate in modo grave - aveva dichiarato Spada nei giorni scorsi, professandosi innocente. - Non sono morte tutte in ambulanza ma soltanto una, gli altri sono morti alcuni giorni dopo il trasporto".