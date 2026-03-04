Anziani morti in ambulanza, l'indagato nega ogni accusa



Luca Spada, 27 anni, operatore della croce rossa di Forlimpopoli, nega ogni accusa: "non sono stato io a uccidere tutti quegli anziani a bordo delle ambulanze" dice. Per la Procura di Forlì è tutto da verificare. Spada è accusato di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso attraverso sostanze venefiche, ovvero letali. Al momento si parla di 5 morti sospette ma sono in corso accertamenti anche su altri decessi. Secondo la Procura avrebbe agito in serie, somministrando ai pazienti iniezioni tossiche, durante il trasporto dalle case di cura - dove erano ospiti - all’ospedale di Forlì, per fare visite o terapie.