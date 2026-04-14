Anziani morti in ambulanza a Forlì, il figlio di una delle vittime: "La sera prima abbiamo giocato a carte, stava bene"

"Quando è uscita la notizia, ho pensato a tante cose. Soprattutto, mi si è gelato il sangue". Così, in diretta a "Mattino Cinque", parla Luca Schiavone, figlio di uno dei sei anziani che - secondo la procura di Forlì - sarebbero stati uccisi da Luca Spada, l'autista di ambulanze in carcere da sabato 11 aprile con l'accusa di omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione.