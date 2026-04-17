Morte a Campobasso, la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo per oltre quattro ore

È stata convocata di nuovo in questura a Campobasso per essere sentita la cugina di Gianni Di Vita, che vive a pochi metri di distanza dalla casa dove abitavano le vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, a Pietracatella, e che da quando l'abitazione è sotto sequestro ospita l'ex sindaco e sua figlia Alice. La donna, che era già stata interrogata come testimone la scorsa settimana per tre ore (nello stesso giorno di Di Vita e della figlia) è tornata giovedì pomeriggio negli uffici della Squadra Mobile. La deposizione è durata oltre quattro ore. Nel corso dell'audizione, secondo quanto riporta LaPresse, le sarebbe stato chiesto di chiarire i rapporti con Di Vita, con Di Ielsi e con le nipoti, per ricostruire un quadro il più possibile preciso delle relazioni personali.