Morte a Campobasso, la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo per oltre quattro ore
Intanto, nuovi interrogatori sono in programma anche nelle prossime ore
© Ansa
È stata convocata di nuovo in questura a Campobasso per essere sentita la cugina di Gianni Di Vita, che vive a pochi metri di distanza dalla casa dove abitavano le vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, a Pietracatella, e che da quando l'abitazione è sotto sequestro ospita l'ex sindaco e sua figlia Alice. La donna, che era già stata interrogata come testimone la scorsa settimana per tre ore (nello stesso giorno di Di Vita e della figlia) è tornata giovedì pomeriggio negli uffici della Squadra Mobile. La deposizione è durata oltre quattro ore. Nel corso dell'audizione, secondo quanto riporta LaPresse, le sarebbe stato chiesto di chiarire i rapporti con Di Vita, con Di Ielsi e con le nipoti, per ricostruire un quadro il più possibile preciso delle relazioni personali.
Nuovi interrogatori in programma nelle prossime ore
Nuovi interrogatori sono in programma anche nelle prossime ore. Intanto, sempre giovedì, è stato formalizzato l'incarico da parte di Gianni Di Vita a un consulente esperto di tossicologia forense. Si tratta di Mauro Iacoppini, di Roma, che affiancherà l'avvocato Vittorino Facciolla, legale del marito e padre delle vittime. Iacoppini affianca il medico legale Marco Di Paolo, dell'Università di Pisa, che era già stato invece nominato in precedenza e che è stato confermato dalla nuova difesa.