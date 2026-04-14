È stata confermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte avvelenate durante le vacanze natalizie dello scorso anno a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Allo stesso tempo è stata confermata la negatività al stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due. Sono le ultime indiscrezioni che arrivano da fonti qualificate sull'inchiesta della morte delle due donne, inizialmente imputata a un'intossicazione alimentare poi rivelatasi un avvelenamento. A giorni arriverà dal Centro antiveleni di Pavia la relazione ufficiale con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami svolti.