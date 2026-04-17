L'idea di Orlando è nata da lui e dal suo nucleo familiare ristretto. La nonna ha lavorato per anni proprio nel reparto di Neonatologia del San Giuseppe, portando tra le mura domestiche storie di famiglie divise a causa del ricovero in terapia intensiva dei figli piccoli. Situazioni drammatiche che è possibile ricucire, almeno in parte, con l'utilizzo di guanti "care" che aiutano a mantenere un legame sensoriale e affettivo con i genitori. La raccolta fondi è stata lanciata dai genitori e ha visto la partecipazione di tutti i compagni di classe e amici del 12enne invitati alla sua festa di compleanno.