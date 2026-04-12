All'Ospedale del Mare, a Napoli, di barelle per i degenti non ce ne sono. E se sono disponibili, a mancare è lo spazio per posizionarle all'interno della struttura. Per questo nelle ultime settimane si sarebbe sviluppato un business secondario e illecito, lettini concessi in affitto proprio davanti all'ingresso del Pronto soccorso. A gestirle, secondo alcune testimonianze, sarebbero ditte di ambulanze private. Le stesse che si sono rese protagoniste di scaramucce - o vere e proprie risse - mentre si contendevano pazienti da trasportare.