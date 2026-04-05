La tragedia dovuta con grosse probabilità a quell'allergia alimentare. A confermarlo saranno i risultati dell'autopsia, già eseguiti prima della restituzione della salma alla famiglia. "Sofia è cresciuta con la consapevolezza della sua allergia al latte e ai suoi derivati. Questo - afferma ancora il padre - l'ha resa una ragazzina particolarmente responsabile e prudente. Non assaggiava mai ciò che non fosse stato preventivamente controllato da chi l'amava e la proteggeva, cioè noi genitori. Ma anche parenti e amici erano sempre molto attenti e sensibili alla problematica.Con delicata ritrosia, senza mai manifestare esplicitamente le sue ansie, partecipava a tutti gli eventi e alle feste semplicemente evitando di mangiare quando non era sicura dei prodotti".