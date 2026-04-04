"Con gli adulti era un po' riservata e taciturna, ma quando giocava a basket si scioglieva. E poi aveva i problemi di tutti gli adolescenti, ma li stava superando", ha aggiunto l'allenatore. Ora il pensiero è ai genitori di Sofia e alle amiche che hanno assistito alla tragica scena del malore poi risultato fatale. "Avranno bisogno di sostegno e vicinanza".