Shock anafilattico, in arrivo in Italia lo spray nasale di adrenalina per le allergie gravi

L'arrivo dello spray nasale di adrenalina promette di superare queste barriere. Senza ago, facile da utilizzare anche in condizioni di stress, lo spray consente una somministrazione rapida e meno traumatica. La durata di conservazione più lunga (30 mesi contro i 12-18 dell'autoiniettore) rende, inoltre, più semplice la gestione del farmaco. Studi clinici, come quello pubblicato sul Journal of Allergy & Clinical Immunology in Practice, hanno confermato la rapidità e l'efficacia dello spray anche su bambini e adolescenti con allergie alimentari. "Dopo l'uso tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento rapido: - spiega Erminia Ridolo, Direttore della Scuola di specializzazione di Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università di Parma e responsabile dell'area di Allergologia della SIAAIC - i sintomi hanno iniziato a ridursi già entro 5 minuti, il tempo mediano di risoluzione completa è stato di circa 16 minuti. I risultati dimostrano dunque che lo spray nasale funziona in tempi paragonabili alle iniezioni".