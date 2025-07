Tragedia a Usini (Sassari): uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico

Il fatto è avvenuto mercoledì 30 luglio nel tardo pomeriggio, in località Isprandia, una zona di campagna nei dintorni di Usini. Fabio Tanda era all'aperto quando è stato punto da una vespa. L'uomo, consapevole della sua grave allergia, ha cercato immediatamente di mettersi in salvo, dirigendosi verso le case più vicine per chiedere soccorso. Purtroppo, è riuscito solo a fare pochi passi prima di accasciarsi a terra. Quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto con due ambulanze, per lui non c'era più nulla da fare. Tanda era noto tra amici e familiari per portare sempre con sé l'adrenalina autoiniettabile, il farmaco salvavita in caso di shock anafilattico. Quel giorno, però, la reazione del suo corpo è stata troppo rapida: non ha avuto il tempo di somministrarsela.