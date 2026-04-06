Torino, operato da sveglio per un tumore al colon grazie all'ipnosi
L'uomo, un 76enne pugliese, era "ad alto rischio" tanto che diverse strutture ospedaliere lo avevano respinto giudicandolo inoperabile
© Ansa
Un uomo di 76 anni è stato operato da sveglio, grazie all'aiuto dell'ipnosi, per un tumore al colon. L'intervento è stato portato a termine con successo nel reparto di Chirurgia generale dell'ospedale Molinette di Torino, dopo che diverse altre strutture sanitarie avevano giudicato inoperabile il paziente. Affetto, oltre che da una neoplasia sanguinante, anche da una grave insufficienza respiratoria, l'anestesia generale avrebbe infatti potuto determinare complicanze dall'esito imprevedibile.
Il protocollo innovativo e l'uso dell'ipnosi
L'equipe medica torinese ha adottato un approccio innovativo, evitando al paziente una rischiosa anestesia totale e affidandosi a tecniche di "addormentamento" locale integrate da ipnosi. Si tratta del cosiddetto protocollo "awake personalizzato", che combina blocchi della parete addominale, sedazione cosciente e ipnosi clinica. Il paziente è così precipitato in una condizione di stabilità neurovegetativa, respirando autonomamente.
L'operazione e la rapida ripresa
L'intervento è stato di emicolectomia destra, quindi asportazione chirurgica della parte destra del colon. Nell'ora passata sotto i ferri, il paziente ha conversato con l'equipe che, grazie a tecniche ipnotizzanti, è riuscita a trasportare il paziente nelle sue campagne pugliesi. L'efficacia è stata confermata da una ripresa post-operatoria definita "eccezionale" dai medici. Il 76enne non è stato nemmeno ricoverato in Terapia intensiva, e già nelle prime 24 ore dopo l'intervento è stata documentata la ripresa della deambulazione autonoma e dell'alimentazione orale. Pochi giorni dopo l'intervento, il 76enne è riuscito a rientrare in Puglia in totale sicurezza.