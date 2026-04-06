L'intervento è stato di emicolectomia destra, quindi asportazione chirurgica della parte destra del colon. Nell'ora passata sotto i ferri, il paziente ha conversato con l'equipe che, grazie a tecniche ipnotizzanti, è riuscita a trasportare il paziente nelle sue campagne pugliesi. L'efficacia è stata confermata da una ripresa post-operatoria definita "eccezionale" dai medici. Il 76enne non è stato nemmeno ricoverato in Terapia intensiva, e già nelle prime 24 ore dopo l'intervento è stata documentata la ripresa della deambulazione autonoma e dell'alimentazione orale. Pochi giorni dopo l'intervento, il 76enne è riuscito a rientrare in Puglia in totale sicurezza.