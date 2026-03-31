Oltre la paralisi: ecco il primo dispositivo "bio-ibrido" che restituisce il movimento

Per riuscirci, gli autori dello studio hanno trovato il modo di collegare il dispositivo al sistema nervoso sfuggendo, però, al controllo del cervello: la soluzione è stata sostituire i neuroni motori, quelli che generano il movimento, con neuroni sensoriali, che sono programmati non per impartire comandi ma per ricevere segnali. In questo modo, a controllare l'organo non è il cervello, ma un computer. Avvolgendo il dispositivo attorno all'intestino paralizzato di un roditore, i ricercatori sono riusciti a ripristinare il movimento di contrazione dell'organo, e in un altro esperimento progettato per simulare l'amputazione di un arto inferiore, hanno controllato con successo i muscoli residui del polpaccio. Il sistema, inoltre, ha anche trasmesso informazioni sensoriali al cervello. "Questo suggerisce che la nostra tecnologia potrebbe essere in grado di far sì che uno stomaco paralizzato trasmetta al cervello la sensazione di fame", afferma Hyungeun Song, uno dei primi firmatari dello studio.