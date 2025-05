Resta paralizzato dopo un incidente, paraplegico torna a camminare grazie alla neurostimolazione: primo caso al mondo

Mamma Margherita non si dà pace e cerca una soluzione che permetta al figlio di rimettersi in piedi. Scopre che al San Raffaele di Milano l'equipe del professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia e ordinario di Neurochirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele, ha avviato un protocollo sperimentale che prevede l'inserimento di un neurostimolatore midollare in 10 pazienti con lesioni spinali traumatiche e paralisi degli arti inferiori. "Siamo riusciti a ottenere una visita con il dottor Luigi Albano. Per due mesi non ci siamo sentiti. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto 'tra due settimane devi essere operato: ci sei?'. Ho risposto:' andiamo". Il 23 novembre 2023, Andrea entra in sala operatoria dove gli impiantano un sistema di stimolazione midollare con 32 elettrodi. La stimolazione, una volta attivata, ha consentito di riaccendere alcuni circuiti nervosi residui, in particolare quelli che controllano i muscoli del tronco e i flessori dell'anca, essenziali per il recupero della postura della camminata.