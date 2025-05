Tumore al pancreas, l'Oms: "Bere più alcol ne aumenta il rischio"

Il cancro al pancreas è il dodicesimo tumore più comune al mondo, associato a un alto tasso di mortalità se diagnosticato in stadi avanzati. Nel 2022 ha rappresentato il 5% di tutti i decessi correlati al tumore in tutto il mondo. Le persone più a rischio sono quelle che rientrano nella fascia d'età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Anche i fumatori hanno un rischio che è circa doppio rispetto a chi non ha mai fumato. Questo tipo di cancro in fase precoce non dà segni particolari: per questo motivo, la diagnosi spesso arriva quando la malattia è già estesa.