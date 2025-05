Sos tumori: sempre meno adesioni agli screening, nel 2023 "perse" oltre 50mila diagnosi

Prevenzione e promozione della salute, per il presidente della Fondazione Gimbe "rappresentano i pilastri per ridurre l'incidenza delle malattie e contribuire alla sostenibilità del Ssn. Ma oggi il paradosso è evidente: da un lato i cittadini sono in lista di attesa per esami diagnostici non sempre appropriati, dall'altro sono in milioni a non aderire ai programmi di screening organizzati". Aderire agli screening organizzati, conclude, "significa diagnosi precoce, trattamento tempestivo delle lesioni pre-cancerose, un numero maggiore di guarigioni definitive, meno sofferenze per i pazienti, costi minori per il Ssn e, soprattutto, meno decessi per tumore".