"Questo intervento rappresenta una frontiera avanzatissima della medicina e dell'ingegneria biomedica - ha spiegato il dottor Falcioni - ed è il frutto di una collaborazione tra esperti altamente selezionati, possibile solo in centri dove convergono esperienze e tecnologie altrettanto specializzate. A livello internazionale i centri sono pochissimi". Oltre alla delicatezza dell'intervento per l'impianto in sé, un'altra fase altrettanto complessa è stata poi rappresentata dall'attivazione del dispositivo. Anche questa è stata eseguita in sala operatoria con il piccolo paziente in anestesia generale. Con una complessa serie di stimolazioni e registrazioni, il dottor Guida ha differenziato gli elettrodi in grado di evocare una sensazione acustica da quelli che avrebbero attivato altri nuclei, con effetti potenzialmente pericolosi. Nel corso di questa fase si deve creare, partendo da zero, una "mappa cerebrale acustica" nel cervello, che permetta al bambino di riconoscere i segnali sonori. Si tratta di un processo difficile, perché non c'è alcun feedback diretto da parte del paziente.