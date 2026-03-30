Monaldi, legale Domenico: "Richiesta da 10 milioni all'ospedale per altri tre bimbi morti"

L'avvocato della famiglia di Domenico Caliendo è in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento "per circa 10 milioni di euro" all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo a causa del trapianto di un cuore bruciato. Lo ha detto all'Ansa proprio l'avvocato Francesco Petruzzi, che ha spiegato come le richieste "di componimento bonario" saranno formulate "in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un'infezione da batterio nosocomiale". A inizio marzo l'avvocato Petruzzi aveva rivolto allo stesso ospedale un'analoga richiesta da tre milioni.