Per la morte del piccolo Domenico, il procuratore Antonio Ricci ha chiesto al gip una misura interdittiva per due medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, già indagati per la vicenda. Così ha riferito Ricci ad alcuni giornalisti, precisando che si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido e di Emma Bergonzoni, secondo operatore che ha effettuato il trapianto sul piccolo. Sono ora indagati anche per falso in merito alla cartella clinica del bambino. Per entrambi sarebbe stata chiesta la sospensione dall'esercizio della professione; il loro interrogatorio è previsto per fine mese.