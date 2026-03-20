Livorno, follia al pronto soccorso: ruba la pistola a un vigilantes e preme il grilletto
Per fortuna l'arma era scarica: l'uomo è stato arrestato. Tutto è partito per delle offese rivolte al personale sanitario dell'ospedale, poi la lite e la tragedia sfiorata
© Ansa
Follia all'ospedale di Livorno. Scoppia il litigio tra due persone in attesa al triage: uno dei due si impossessa della pistola di una guardia giurata e la punta verso l'altro e preme il grilletto: ma la pistola era scarica e dunque non è partito alcun colpo, per fortuna. L'uomo, 48 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina e ora si trova in carcere. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la lite sarebbe cominciata quando uno dei due ha iniziato a offendere il personale sanitario.
Il 48enne - spiega il Corriere Fiorentino - sarebbe intervenuto a sostegno dei sanitari e i due sarebbero venuti alle mani. Sia il personale sanitario sia la vigilanza in servizio sono intervenuti nel tentativo di separarli. A quel punto l'uomo è riuscito a impossessarsi della pistola della guardia giurata e, puntandola contro l'altro, ha premuto il grilletto. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso dell'arma che per fortuna era scarica.