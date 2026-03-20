Livorno, follia al pronto soccorso: ruba la pistola a un vigilantes e preme il grilletto

Il 48enne - spiega il Corriere Fiorentino - sarebbe intervenuto a sostegno dei sanitari e i due sarebbero venuti alle mani. Sia il personale sanitario sia la vigilanza in servizio sono intervenuti nel tentativo di separarli. A quel punto l'uomo è riuscito a impossessarsi della pistola della guardia giurata e, puntandola contro l'altro, ha premuto il grilletto. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso dell'arma che per fortuna era scarica.