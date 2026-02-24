Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un morto

INUTILI I SOCCORSI

Le imbarcazioni si sono scontrate intorno alle 14:30 a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo

24 Feb 2026 - 16:39
© Istockphoto

Scontro fuori dal porto di Livorno tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. Nell'impatto è morto un uomo. Secondo la ricostruzione, le imbarcazioni si sono scontrate intorno alle 14:30 a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo. Ancora da verificare le cause dell'incidente.

Inutili i soccorsi

 Il conducente della pilotina, che si è ribaltata, è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori. Presente anche un'ambulanza della Misericordia. I soccorsi sono tuttavia risultati inutili.

