Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un morto
Le imbarcazioni si sono scontrate intorno alle 14:30 a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo
© Istockphoto
Scontro fuori dal porto di Livorno tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. Nell'impatto è morto un uomo. Secondo la ricostruzione, le imbarcazioni si sono scontrate intorno alle 14:30 a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo. Ancora da verificare le cause dell'incidente.
Inutili i soccorsi
Il conducente della pilotina, che si è ribaltata, è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori. Presente anche un'ambulanza della Misericordia. I soccorsi sono tuttavia risultati inutili.