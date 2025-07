Lago di Como, scontro tra due barche: muore turista olandese

Una turista di nazionalità olandese, di 32 anni, è morta in ospedale per i traumi riportati in un incidente nelle acque di fronte alla località di Villa Geno sul lago di Como. In base a una prima ricostruzione, l'imbarcazione sulla quale la donna viaggiava con un gruppo di amiche, si sarebbe scontrata con un secondo natante. La 32enne è stata sbalzata in acqua e, una volta recuperata, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.