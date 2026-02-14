Venezia, schianto tra natanti: spunta l'audio di un anonimo che avvertiva sui malfunzionamenti della barca

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, tre agenti della polizia giudiziaria si sono presentati nella redazione del quotidiano per acquisire il file che sarà sottoposto ad analisi vocale: gli inquirenti intendono identificare l'autore per interrogarlo e comparare la sua versione dei fatti con le informazioni raccolte fino a ora. "Ho visto le chat in cui un comandante parlava con l’ispettore, gli spiegava cosa non andava e lui gli rispondeva che la barca sarebbe stata portata in cantiere. Infatti, il giorno prima dell’incidente, sabato, il lancione non ha navigato: è rimasto ormeggiato in cantiere. Domenica invece, non si sa per quale motivo, era tornato a navigare. Quella in cui ha preso in pieno le gondole era la prima corsa che faceva dopo essere stato fermo in cantiere sì, ma non riparato". Secondo il presidente di Alilaguna (la società che gestisce il trasporto via acqua a Venezia), Fabio Sacco, è da escludere qualsiasi aggiustamento di fortuna del mezzo.