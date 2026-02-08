Venezia, barca in avaria urta un altro natante e due gondole nel Canal Grande: 8 persone finiscono in acqua
Sul posto i vigili del fuoco sommozzatori, la polizia locale e le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito
Attimi di paura a Venezia dove un mezzo di una compagnia di trasporto privata ha urtato una barca e due gondole mentre viaggiava sul Canal Grande. A causa dell'impatto otto persone sono finite in acqua. A seguito dell'incidente, causato probabilmente da un'avaria dell'imbarcazione privata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell'ordine. Nessun ferito.
I soccorsi
Presenti anche i pompieri del Comando di Venezia con due autopompe lagunari. Tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo e affidate alle cure del personale sanitario del 118. Al termine dei primi accertamenti nessuno è stato portato in ospedale. Sono in corso i lavori dei sommozzatori del nucleo regionale per mettere in sicurezza l'area.