Venezia, era il primo giorno di lavoro per la ragazza morta sul catamarano: aveva 17 anni

La passione per le barche - Anna Chiti era appassionata di imbarcazioni. Studentessa del nautico, nata a Treviso e residente a Malcontenta, è morta così, alla fine di una giornata trascorsa navigando e lavorando in barca, nella sua Laguna. Era il suo primo giorno di prova e sembrava che tutto fosse andato per il meglio. Il suo impegno era iniziato alla mattina quando un collega era passato a prenderla. Era entusiasta di questa esperienza, a bordo di un vero equipaggio, e sapeva che a fine giornata avrebbe potuto essere confermata, magari per qualche ora di lavoro a chiamata o per la stagione estiva.