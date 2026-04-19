Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne
Colpito al collo durante la serata è morto poco dopo in ospedale: indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità
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È morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. La vittima è Filippo Scavo, 43 anni, originario di Carbonara, alle porte di Bari e stando a quanto appreso avrebbe dei precedenti penali. L’uomo è stato ferito mentre il locale era affollato e soccorso dal 118, ma è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, intorno alle 4:40 della notte tra sabato e domenica 19 aprile. La ferita, alla base del collo, si è rivelata fatale. Gli spari hanno scatenato il caos tra i presenti, che hanno cercato riparo e vie di fuga.
Indagini in corso
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili, sotto il coordinamento della Procura di Trani. Non è ancora chiara la dinamica precisa dell’agguato, ma secondo alcune testimonianze ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di persone. Il killer a quel punto sarebbe uscito dal locale attraverso una uscita di emergenza per evitare il metal detector e sarebbe poi rientrato con un'arma con cui ha fatto fuoco. Non è la prima volta che questo locale finiscono al centro di episodi violenti: nel 2021 un giovane fu accoltellato durante una lite.