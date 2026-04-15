Morta 12enne a Bisceglie per la caduta di un albero, la preside della scuola che frequentava: "Siamo sconvolti"
Lucia Scarcelli interviene, in diretta, a "Mattino Cinque": "Ricordo il suo entusiasmo e la sua volta di stare con gli altri"
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Una tragedia ha colpito la cittadina di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani: Alicia Amoruso, una ragazzina di 12 anni, è morta dopo essere stata travolta da un albero crollato a causa delle forti raffiche di vento che hanno investito la zona. L’incidente è avvenuto in strada, nei pressi della scuola media che la giovane frequentava.
Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la studentessa era rimasta completamente schiacciata sotto il tronco. Le operazioni per liberarla sono state immediate, ma le sue condizioni erano già gravissime. Durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso, il cuore della giovane ha smesso di battere: il decesso è stato causato da un politrauma da schiacciamento.
"Siamo tutti sconvolti", racconta in diretta a "Mattino Cinque" la dirigente dell’istituto, Lucia Scarcelli. "In un luogo che di solito risuona delle voci dei ragazzi, abbiamo scelto di iniziare la giornata con un momento di silenzio".
La preside spiega che la scuola si sta già attivando per offrire supporto psicologico agli studenti, affinché possano elaborare il trauma. "Alicia era piena di entusiasmo e amava stare con gli altri. Vorrei ricordarla così", aggiunge con commozione.
Nel frattempo, la Procura di Trani ha aperto un’indagine per chiarire eventuali responsabilità. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo: quattro dipendenti comunali e il rappresentante legale della ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico. Gli investigatori stanno verificando se l’albero presentasse segni di instabilità e se fossero stati effettuati i controlli necessari.