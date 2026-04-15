Morta 12enne a Bisceglie per la caduta di un albero, la preside della scuola che frequentava: "Siamo sconvolti"

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la studentessa era rimasta completamente schiacciata sotto il tronco. Le operazioni per liberarla sono state immediate, ma le sue condizioni erano già gravissime. Durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso, il cuore della giovane ha smesso di battere: il decesso è stato causato da un politrauma da schiacciamento.