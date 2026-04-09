Maltempo, stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia: stanziati 50 milioni

"A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi. È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali". E' quanto si legge in comunicato del ministero della Protezione Civile.