Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Chiuso anche un tratto della Statale 16 Adriatica. La paralisi di tutte le vie di comunicazione è stata imposta dal risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel Basso Molise. La riattivazione del movimento franoso, che risale a oltre 60 anni fa, scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l'entità. In corso evacuazioni nel comune interessato. Si riunisce a Roma il comitato operativo della Protezione Civile.