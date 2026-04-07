Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: chiusa A14 e linea ferroviaria, evacuazione in corso
Sono in corso sopralluoghi dei tecnici a Petacciato, lesioni sul manto stradale
Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Chiuso anche un tratto della Statale 16 Adriatica. La paralisi di tutte le vie di comunicazione è stata imposta dal risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel Basso Molise. La riattivazione del movimento franoso, che risale a oltre 60 anni fa, scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l'entità. In corso evacuazioni nel comune interessato. Si riunisce a Roma il comitato operativo della Protezione Civile.
Frana presente a Petacciato da oltre 60 anni
Da oltre 60 anni l'area di Petacciato è interessata da un movimento franoso. La riattivazione scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l'entità.
Evacuazioni in corso
Sono in corso le prime evacuazioni a Petacciato. Il sindaco Antonio Di Pardo ha disposto l'allontanamento precauzionale di alcune famiglie nella zona di via del Progresso e nelle aree limitrofe. Al momento non è ancora noto il numero complessivo delle persone coinvolte. Le operazioni sono in corso mentre prosegue il monitoraggio del movimento franoso, che sta causando criticità diffuse sulla viabilità e sulle infrastrutture della zona.
Viabilità paralizzata
Si aggrava la situazione della viabilità in Basso Molise: è stata chiusa anche la statale 16 all'altezza del residence Martur, prima del confine tra Termoli e Petacciato. La conferma arriva nel quadro dell'emergenza legata alla riattivazione della frana di Petacciato. Di fatto la dorsale adriatica risulta completamente paralizzata. L'autostrada A14 è chiusa tra Termoli e Vasto Sud, con i caselli di Termoli inaccessibili in entrambe le direzioni, mentre la circolazione ferroviaria resta sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Interrotta anche la statale 16, già compromessa dal crollo del ponte sul fiume Trigno. La combinazione dei tre blocchi infrastrutturali - autostrada, ferrovia e statale - determina una situazione senza precedenti, con il rischio concreto di isolamento del Molise lungo l'asse adriatico. La situazione resta in evoluzione con monitoraggi in corso sul movimento franoso e sulle condizioni delle infrastrutture.
Convocato Comitato operativo Protezione civile
È stato convocato il Comitato operativo della Protezione civile in relazione alla riattivazione della frana di Petacciato, che sta causando gravi ripercussioni sulla viabilità e sul traffico ferroviario lungo la dorsale adriatica. La riunione presso la sede del Dipartimento a Roma, su iniziativa del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Al centro dell'incontro il punto sulle criticità in atto e sulle misure da adottare per fronteggiare l'emergenza. Presso la sede del Dipartimento sarà attivata anche una sala stampa.